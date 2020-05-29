رئاسة الوزراء الايطالية تنفي وجود أزمة داخل الائتلاف الحاكم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما–نفت رئاسة الوزراء الايطالية اليوم الجمعة صحة تقارير صحفية تحدثت عن انشقاقات داخل الائتلاف الحاكم وامكانية اجراء تعديلات وزارية.

وأشارت الحكومة الى “تواصل نشر تصريحات منسوبة الى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي والى رئاسة الوزراء في الصحف، التي تقدم أو توحي بتنافر غير موجود داخل الحكومة أو تتحدث عن مبادرات لا أساس لها من الصحة تمامًا، مثل فرضية التعديل الوزاري”. وشددت، في مذكرة، على أن هذه التقارير من “نسج الخيال البحت، فالفريق الحكومي متحد ومتراص”.

وذكرت أن الفريق الحكومي للائتلاف الحاكم، بقيادة حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي، يحافظ على “أقصى قدر من المشاركة في العمل لمواجهة حالة الطوارئ الصحية وبشأن الأهداف المتعلقة بصندوق الإنعاش في ضوء المفاوضات داخل المجلس الأوروبي، بما في ذلك: الرقمنة، والاستثمارات، والتبسيط الإداري، والإصلاح الضريبي”.

يشار الى أن رئيس الوزراء الاسبق المنشق عن الحزب الديمقراطي، ماتيو رينزي، زعيم حزب (ايطاليا حية) المشارك في الائتلاف الحكومي، قد وجه عدة انتقادت الى الحكومة حول ادارتها لأزمة كوفيد-19، كما أن هناك اختلافات في رؤية الحزبين الحاكمين الرئيسيين لسياسات الاتحاد الاوروبي .