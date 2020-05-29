برلمانية إيطالية: غلاف مجلة إيلسيفيير الهولندية “مثير للإشمئزاز”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصفت برلمانية إيطالية معارضة بـ”المثير للاشمئزاز”، غلاف مجلة (إيلسيفيير ڤيكبلاد) الأسبوعية الهولندية.

هذا ويصوِّر غلاف العدد الأخير للمجلة وهي من بين المنشورات الأهم في هولندا، الإيطاليين ومواطني بلدان أوروبا المتوسطية كطفيليات خاملة، يشربون، يمضون العطل ويقضون وقتهم على الشبكات الاجتماعية، بينما يسيِّر مواطنو شمال أوروبا عجلة القارة، يعملون بجد ولا يتوقفون أبدًا”.

وبهذا الصدد، كتبت زعيمة حزب أخوة إيطاليا جورجا ميلوني، على (فيسبوك) الجمعة: “نحن لا نقبل دروسًا من هؤلاء السادة ومن هولندا، البلد الذي خلق ملاذًا ضريبيًا في أوروبا واستنزف الموارد من جميع الدول الأعضاء الأخرى”.

وذكرت ميلوني أن حزبها “أخوة إيطاليا، يدعو وزير (الخارجية لويجي) دي مايو، الى أن يستدعي السفير الهولندي في روما اليوم ويطالبه باعتذار فوري”، كما “ننتظر إدانة جميع القوى السياسية الإيطالية، بدءاً بأولئك الذين ينادون بمناصرة أوروبا وهم حلفاء لرئيس الوزراء (الهولندي مارك) روت في القارة”.