باحثة إيطالية: الأزمة أعادت للعلم دوراً ريادياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت باحثة إيطالية أن الازمة الناجمة عن حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا، أعادت للعلم دوره الريادي.

وقالت مديرة المنظمة الأوروبية للبحوث النووية (CERN) فابيولا جانوتّي، في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الجمعة، إن “أزمة كوفيد 19 وجدتنا غير مستعدين لها، وقد أركعت البشرية على ركبتيها في غضون بضعة أسابيع، مظهرة ضعفنا”، وها “نحن اليوم نخمد النيران”، لكن “الحرائق يجب تجنبها، والبحث العلمي هو أحد الوسائل الأكثر قوة المتاحة بين أيدينا لهذا الغرض”.

وذكرت جانوتّي أن “الأزمة أعطت للعلم دوراً قيادياً. فالحكومات تستفيد من مشورة اللجان العلمية والمواطنون مهتمون برأي علماء الفيروسات، الأوبئة والمناعة، وغيرهم”، مبينة أن “هذا النهج يجب أن يكون طبيعيًا حتى في حالة عدم وجود أزمات”.

واشارت الباحثة الإيطالية الى أنه “لا ينبغي اللجوء الى العلم عندما تكون هناك حالات طوارئ فقط، بل يجب أن يكون أحد الأصوات التي تستمع إليها الحكومات كلما اضطرت إلى اتخاذ قرارات، في المجالات التي تضلع بها المعرفة العلمية”.

وشددت جانوتّي على أن “دعم البحث العلمي مادياً في جميع المجالات وجعل دعم اللجان العلمية للحكومات دائمياً هما عنصران حاسمان في مجال تجنب الأزمات المستقبلية”. واختتمت مبينة أنه “يمكن للعلم أن يلعب دورًا مهمًا في جمع الناس معًا في عالمنا الممزق، كونه يهم كل الناس ويجمعهم”.