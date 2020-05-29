إيطاليا: فيروس كورونا يودي بحياة 87 شخصاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت قوات الدفاع المدني الإيطالية إن “87 شخصا آخرين فقدوا حياتهم في إيطاليا جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واضاف الدفاع المدني في بيان الجمعة، أنه “طبقاً للبيانات المتاحة بين أيدينا، فإنه منذ بداية حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي كوفيد 19، بلغ عدد الضحايا 33229 شخصاً إجمالاً”.

وذكر البيان أن “هناك حاليًا 46175 حالة إيجابية من حيث الإصابة بالعدوى”، وذلك “بانخفاض بمقدار 1811 مقارنة بيوم أمس”، أما “في الحجر المنزلي فيخضع له 38،606 أشخاص”.

واشار الدفاع المدني الى أنه “تم إدخال 7094 إلى المستشفى لظهور أعراض كوفيد 19 عليهم”، بينما “كان يقبع 475 مريضًا في أقسام العناية المركزة”، وهم “أقل بحاصل 14 مقارنة بالأمس”.