إيطاليا: اختراع جهاز يقضي على خطر انتقال العدوى بالنقود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أُعلن في إيطاليا عن اختراع جهاز يقضي على خطر انتقال عدوى كوفيد 19 عن طريق الأوراق النقدية.

هذا وقد أظهرت دراسات عديدة أن (كوف ـ سارس ـ 2) يمتلك قدرة جيدة على البقاء على الأسطح الملساء، بما فيها الورق أيضاً”، وبما أن “عملة اليورو تُطبع على الورق ثم تُضاف إليها علامة مائية وورقة معدنية”، فإن “المال بالتالي هو أحد الوسائل الرئيسية لإنتقال العدوى، لأنه يتحرك في أيدي الجميع”.

وقد توصل ڤيوريل يونوت بوهوتيتش، وهو طالب من معهد غاليلو غاليلي في مدينة أنكونا (مقاطعة ماركي ـ وسط) والشغوف بالتكنولوجيا، الى فكرة إبتكار آلة “غسيل النقد” لتعقيم أوراق العملة.

هذا ولا يزال الاختراع فكرة قيد التصميم، ولم يتم إنجازه بعد بسبب حالة الإغلاق. وقد تم اختيار المشروع من قبل معرض (Make Usa) العلمي، الذي سيكون افتراضيًا هذا العام نظراً لحالة الطوارئ الناجمو عن تفشي كوفيد 19.

وذكر الموقع الإيطالي لمعرض (Maker Faire) الدولي المخصص للمخترعين الشباب، أن “تشغيل الجهاز سيتم بوضع الورقة النقدية على الجزء المتحرك للآلة، الذي يتم دفعه داخل الجهاز، حيث تنتج المصابيح على الطول الموجي 185 نانومتر، الأوزون الذي يؤدي الى قتل أي نوع من مسببات الأمراض”.

وخلص الموقع الى القول إنه “بعد 3 ثوانٍ، يمكن سحب الجزء المتحرك للتمكن من خلال من استخدام النقود بأمان تام”.