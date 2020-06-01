نقابي إيطالي: ستكون أزمة كورونا الاقتصادية خطيرة وطويلة لمعظم التعاونيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى نقابي إيطالي “الشعور بالقلق إزاء خطورة ومدة الأزمة الاقتصادية الراهنة”، الناجمة عن تفشي وباء كوفيد 19، وكذلك “عدم الرضا عن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة”.

وقال رئيس الرابطة الوطنية للتعاونيات والجمعيات (Legacoop) ماورو لوزيتّي، إن “هذه هي النقاط الأهم التي تلمسها التعاونيات المنتمية لرابطتنا، من عواقب وباء كوفيد 19، وهي نتيجة مسح أجري على عينة كبيرة في إطار نشاط مرصد فيروس كورونا، الذي نشأ عن التعاون مع مؤسسة (SWG) لبحوث ودراسات السوق، لمعرفة آراء وتصورات السكان إزاء المشاكل الناجمة عن حالة الطوارئ القائمة”.

وتابع لوزيتّي: “نحن نمثل شركات تنشط في جميع القطاعات وبكل الأحجام، من التعاونيات الصغيرة جدًا إلى اللاعبين الرئيسيين في بعض الأسواق”، وأنه “منذ بداية الطوارئ ندرس تصورات شركاتنا وتلك الخاصة بالرأي العام الإيطالي، لمقارنتها والإسهام بتفسير الظواهر المعقدة لهذه اللحظة الصعبة”.

وأشار رئيس (Legacoop) الى أن “مرصد فيروس كورونا يُبرز أن التعاونيات، بالتماشي مع التصور العام للإيطاليين، ترى هي أيضا أن التدابير التي اعتمدتها الحكومة لدعم الشركات، لا تبعث كثيراً على الرضا”.