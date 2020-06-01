كونتي وعمران خان يستعرضان تداعيات أزمة كورونا، خلال مكالمة هاتفية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما أفادت الحكومة الايطالية بأن رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي تلقى مكالمة هاتفية اليوم من نظيره في باكستان، عمران خان.

ونوهت في مذكرة بأن كونتي وخان “تبادلا المعلومات والتقييمات حول أزمة وباء فيروس كورونا وتأثيره على النسيج الاجتماعي-الاقتصادي.

وتطرقت المكالمة الهاتفية الى مسألة ديون البلدان النامية، بالإشارة أيضا إلى دور مجموعة العشرين، التي ستتولى إيطاليا رئاستها الدورية العام المقبل.

كما استعرض رئيسا حكومة البلدين آفاق التعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة.