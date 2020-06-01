عالم أوبئة إيطالي: تقييم المخاطر ليس إرهاباً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – رأى عالم أوبئة إيطالي أن “تقييم المخاطر ليس إرهاباً”، إثر الجدل الذي أثارته تصريحات رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى سان رافاييلي في ميلانو، ألبرتو تزانغريللو، بأن الوباء “اختفى سريريًا”.

وكتب أخصائي الوبائيات في جامعة بيزا والمنسق العلمي لفريق عمل مقاطعة پوليا (جنوب) لحالة طوارئ كوفيد 19، بييرلويجي لوبالكو على (فيسبوك) الاثنين، مستخدماً استعارة “انظر يساراً ويميناً قبل عبور الشارع”، للدعوة لإبقاء الحذر عاليا ضد وباء كوفيد 19.

وقال لوبالكو، إن “هذه العبارة رافقت طفولتي وطفولة الجميع كما أعتقد”، فهي “تعني توخي الحذر من حركة المرور”، والتي “يمكن أن تأتي منها مخاطر غير متوقعة، لأن هناك دائمًا من يقود السيارة بشكل خاطئ”.

وتابع لوبالكو “هل مارس والداي الإرهاب معي؟ بالطبع كلا! ألعلهم قالوا لي ألا أعبر الطريق”، لقد “ذكروني فقط بأن أكون حذراً وأن أقيّم الخطر جيداً”. وأردف “كيف كنا سنصف من يقول: اقطع الشارع معصوب العينين فلن تأتي أية سيارة؟”.

وذكر اخصائي الوبائيات بأن “لدينا القليل من اليقين في هذه الأيام: أجنحة المستشفى تفرغ تدريجيًا من مرضى كوفيد 19، والإصابات الجديدة تشير في الغالب إلى من لا تظهر عليهم الأعراض أو أعراض خفيفة، مما يعبر عن ضعف قوة الفيروس”، ومع ذلك “فإن أعداد حاملي العدوى مرتفعة، مع الأخذ بالاعتبار أن معظمهم لم يتم اكتشافه، وأن الفيروس يبقى لدى الناقل لفترة طويلة”.

وأوضح لوبالكو أنه “ببساطة، لقد انتقلنا من مرحلة وباء متفشٍ إلى مرض متوطّن”، لذلك “فهل يمكننا عبور الطريق؟ نعم، بالتأكيد”، لكن “هل يجب أن نخشى العبور؟ كلا، بل توخي الحذر”. واختتم مبينا “لكن هذا لا يعني أنه يمكننا العبور معصوبي العينين”.