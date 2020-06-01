ناتو يعين دبلوماسياً ايطالياً مبعوثاُ له بأفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عين حلف شمال الأطلسي (ناتو) الدبلوماسي الإيطالي ستيفانو بونتيكورفو، رئيساً لبعثته الدبلوماسية في أفغانستان اعتباراً من اليوم الأول من حزيران/يونيو 2020,

وسيعمل المسؤول الجديد، حسب بيان الحلف، على إبلاغ الأمين العام للحلف حول تطور جهود بعثة ناتو في أفغانستان والتي تُعنى بتقديم المشورة والتدريب للقوى الأمنية والجيش.

كما سيتعاون بونتيكورفو مع المسؤولين في الحكومة الأفغانية والمسؤولين المحليين والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني.

وعبر الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ، عن أمله في التعاون مع المبعوث الجديد، حيث قال “نتطلع للعمل معه في هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة بالنسبة لمستقبل أفغانستان”.

يذكر أن الدبلوماسي الإيطالي عمل سفيراً لبلاده في أفغانستان كما شغل منصب ممثل الحلف في الصومال بالإضافة إلى العديد من المناصب الدبلوماسية الهامة.