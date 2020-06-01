مسؤول ايطالي يشترط تصفير عدوى كورنا لفتح الملاعب أمام الجمهور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشترط مستشار وزارة الصحة الايطالية، والتر ريتشياردي، تصفير عدوى وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لفتح ملاعب كرة القدم أمام المشجعين، بينما تستعد اندية الدرجة الاولى لاستئناف مباريات الموسم الحالي بدون جمهور في 20 حزيران/يونيو الجاري

وقال المستشار الصحي للحكومة في تصريحات اذاعية اليوم الاثنين ” فتح الملاعب؟ هذا موضوع يمكن مناقشته، ولكن فقط في حالة عدم تسجيل اصابات جديدة بالعدوى”.

وحول سماح السلطات الوطنية بحرية التنقل بين المقاطعات انطلاقا من الثالث من هذا الشهر، قال ريتشياردي “لومبارديا لا تزال مصدر قلق ولو ضئيل، حيث لا يزال الفيروس يتنقل بكثافة. هناك حاجة إلى حذر إضافي من جانب أندية المنطقة ومن تلك التي تنتقل لأداء مباريات في لومبارديا”. وأضاف منوها “كرة القدم ليست رياضة فردية بل جماعية ولا تمس اللاعبين فقط، بل كل المعنيين بهذه الرياضة”.

وحول وتيرة تفشي كوفيد-19 حاليا، قال “انخفض معدل انتشار الفيروس بشكل كبير في جميع أنحاء إيطاليا تقريبًا. اجراءات الاحتواء التي تم اتخاذها كانت كافية”.