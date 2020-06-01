ايطاليا: 60 وفاة جديدة بكورونا وتسجيل ادنى حصيلة اصابات منذ بداية الازمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما أعلنت السلطات الايطالية مساء اليوم الاثنين تسجيل 60 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما تم تأكيد 178 اصابة جديدة وهي الحصيلة الادنى منذ بدء تفشي الجائحة شمالي البلاد في الثلث الاخير من شهر شباط/فبراير الماضي

وبعدد الضحايا الذي أعلنته هيئة الدفاع المدني في نشرتها الاحصائية اليومية عن حالة طوارئ كوفيد-19، ترتفع الوفيات في ايطاليا بسبب الجائحة إلى 33 ألفا و475.

أما اجمالي للذين اصيبوا بالفيروس، بمن فيهم الموتى والمتعافون والاصابات النشطة منذ تفشي الوباء، بعد تسجيل 178 حالة ايجابية، يرتفع اليوم الى 233 ألفا و197

وانخفضت الحالات الإيجابية النشطة بمقدار 708 مقارنة بالأمس، لتبلغ 41 ألفا و367

وأشارت البيانات الى أن العدد الكلي للمتعافين بلغ 158 ألفا و355، وذلك بعد أن تماثل للشفاء 848 خلال الـ24 الاخيرة.

وتراجع عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات الى ستة آلاف و99، (أقل بـ 288 عن أعداد الامس) بينهم 424 بوحدات العناية المركزة.