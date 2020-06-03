خبراء ماليون: آمال بانتعاش سريع للاقتصاد العالمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – افتتحت أسواق المال الأوروبية تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسب ملحوظة، وذلك بالتزامن مع إعلانات العديد من الدول عن رفع الإغلاق تدريجياً وانحسار خطورة وباء كوفيد 19.

وأشار الخبراء الماليون إلى أن العديد من المستثمرين باتوا يعتقدون أن أزمة كوفيد 19 قد أصبحت “جزءاً من الماضي”.

ويرى هؤلاء أن ارتفاع المسجل في التعاملات المالية يعكس آمالاً بإمكانية تعافي الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع من المنتظر، فـ”هناك توقعات بأن الإجراءات المتخذة في العديد من الدول الأوروبية ستؤدي إلى نمو سريع”، حسب كلام الخبراء الماليين الاوروبيين.

في السياق نفسه، يرى الخبراء أن مخطط الإنعاش الذي أعلنته المؤسسات الأوروبية قد ساعد إلى حد كبير في إشاعة جو من التفاؤل في الأسواق وأعاد شيء من الثقة للمستثمرين.