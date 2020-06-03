نائب رئيس رئاسي حكومة الوفاق الليبية يزور روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت وسائل إعلام روسية بأن نائب رئيس المجلس الرئاسي حكومة الوفاق الليبية، أحمد معيتيق وصل الى موسكو اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع مسؤولين في البلاد

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن وكالة (نوفوستي) أن معيتيق امتنع لدى وصوله إلى روسيا عن الإدلاء بأي تصريحات قبل انطلاق اجتماعاته في مقر الخارجية الروسية

وتأتي زيارة الرجل الثاني في الحكومة، التي تحظى بالاعتراف الاممي، غداة مكالمة هاتفية له مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وكتب نائب رئيس المجلس الرئاسي، في تغريدة عقب المكالمة، “تناولنا أخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتطورات العسكرية، واستهداف المدنيين والعودة الى مسارات مؤتمر برلين”.