مساعدات أوروبية لليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات لليمن بقيمة 70 مليون يورو، منها 40 لصالح العمل على تطويق وباء كوفيد-19.

وتخشى المفوضية أن يؤدي انتشار الوباء إلى تعميق أسوأ أزمة إنسانية في البلاد منذ سنوات.

ويعمل الاتحاد الأوروبي منذ بدء الصراع على تقديم مساعدات غذائية وإنسانية تتضمن أيضاً تأمين المأوى ومستلزمات النظافة الشخصية لملايين المتضررين.

في هذا الإطار، أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون المساعدات الإنسانية يانيس ليناريش على ضرورة توفير الظروف لتوصيل المساعدات لليمنيين الأكثر ضعفاً، حيث “يتعين وقف كافة انتهاكات القوانين الدولية وفع القيود التي تعرقل الوصول لهذا الهدف”، وفق كلامه.

وسيتم تحويل الأموال المقررة من قبل بروكسل إلى المنظمات والوكالات الأممية العاملة في المجال الإنساني في اليمن.

ويركز الأوروبيون في مساعداتهم بشكل عام على معالجة الأطفال في اليمن والذين يعانون من سوء التغذية الحاد.