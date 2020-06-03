وزير الصحة الايطالي: المعركة ضد فيروس كورونا لم تنته بعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد وزير الصحة الايطالي، روبيرتو سبيرانتسا اليوم الاربعاء على أن وباء فيروس كورونا “لم ينته بعد”، وذلك في تصريح صحفي تزامنا مع رفع القيود عن حركة التنقل بين أقاليم البلاد ضمن آخر اجراءات التخفيف التدريجية بعد اغلاق دام حوالي الثلاثة أشهر.

وقال الوزير “الفيروس لم ينته بعد، ولكن بفضل ما فعلناه في الأسابيع الأخيرة، وبفضل سلوك الإيطاليين وتدابير الحكومة والاقاليم لدينا صورة وبائية أفضل بالتأكيد”.

ولكنه أضاف “يجب أن نمضي بحذر والاستمرار في اتباع القواعد التي تعلمناها في هذه الأسابيع لأنها مفتاح المعركة ضد كوفيد-19. فالفيروس لا يزال خطيرًا للغاية”.

وأشار الى أن الحكومة “اتخذت خيارات جذرية وقدم الرجال والنساء تضحيات هائلة. لقد قطعنا شوطا مهما، ولكن لم ننتصر بالمعركة بعد. ينبغي توخي أقصى درجات الحذر حتى يتم اكتشاف لقاح سيسمح لنا في النهاية بفوز هذه المعركة”. وجدد “حتى ذلك الحين سنحتاج إلى أقصى قدر من الاهتمام والحيطة”.