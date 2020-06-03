دي مايو: إيطاليا مستعدة لإستقبال السياح الأجانب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده تريد أن تظهر للجميع أنها “مستعدة لاستقبال السياح الأجانب بأمان وبأقصى قدر من الشفافية من ناحية البيانات”. وفي تعليق على منصة (فيسبوك) حول إعادة فتح السفر بين الأقاليم الإيطالية، أضاف الوزير دي مايو، أنه “اعتبارا من اليوم، سأبدأ سلسلة اجتماعات مع نظرائي في دول الاتحاد الأوروبي”، حيث “يصل الوزير الفرنسي لو دريان إلى روما بعد الظهر”، بينما “سأكون الجمعة في ألمانيا، السبت في سلوفينيا والثلاثاء في اليونان”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “استقبال السياح يعني تحريك اقتصادنا، وتوفير فرص العمل للتجار، رجال الأعمال، الحرفيين وأصحاب الفنادق”.

واشار وزير الخارجية الى أن “قرار اليوم هام للغاية، حيث سيتمكن الإيطاليون في الواقع من التنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد، بين جميع المقاطعات، وهذه أيضًا رسالة مهمة للطمأنينة، نقدمها كإيطاليا للعالم بأسره”، فـ”بلادنا تبدأ من جديد وتستعد للعودة إلى وضعها الطبيعي”.

وخلص دي مايو إلى القول، أن “الفتح التام للبلاد يتيح لنا أن نظهر للدول الأجنبية أن إيطاليا موحدة ومتعاضدة، يمكن التحرك فيها بحرية”.