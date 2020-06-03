الرئيس عباس يمدد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء قرارا بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما إضافية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان “أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما، تبدأ من الرابع من حزيران/يونيو الجاري”.

وأضافت أن عباس “اصدر قرارا بقانون صادق فيه على هذا المرسوم، وذلك في اطار مكافحة وباء كورونا المستجد”.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ بعد فرضها في شهر آذار/مارس الماضي إثر اكتشاف حالات كورونا في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية إنه تم تسجيل 630 إصابة بفيروس كورونا تعافى منهم 527 شخصا.

وتم الإعلان عن 5 وفيات نتيجة الفيروس.