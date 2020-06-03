إحصائية: زيادة مطردة لإيطاليين يبحثون عن العمل بالزراعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – كشفت إحصائية أن في إيطاليا هناك عودة إلى العمل بالفلاحة مع زيادة مطردة للإيطاليين الذين يبحثون عن العمل في القطاع الزراعي.

وأبرز المسح الأخير الذي أجراه موقع (إنديد) الدولي للبحث عن الوظائف وتوفيرها، أن “عمليات البحث الإلكتروني إزدادت بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة لتشهد نمواً سريعاً”، وأن “من بين الكلمات الرئيسية المستخدمة للبحث على البوابة، هناك: الزراعة، العمل عن بُعد والوظائف المتاحة على الفور”.

وذكر الموقع الدولي أنه “في شهر أيار/مايو المنصرم، ازداد البحث باستخدام مصطلحات مثل “جني الفاكهة” بنسبة 1742٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”، كما “سجلت أرقاماً كبيرة لعمليات بحث أخرى مثل: العمل الزراعي بزيادة بنسبة 1035٪، الحصاد بنسبة 824٪، المزارع بنسبة 562٪”.

وأشارت المعطيات إلى أنه “مع اشتداد حدة الأزمة الاقتصادية، يبحث كثير من الناس عن العمل في قطاعات جديدة أيضاً، ويدفعون أنفسهم في البحث عن وظائف مختلفة عن الماضي”.

وقد أُظهر تحليل البيانات أن “البحث المتعلق بالعمل عن بُعد لا يزال يلعب دورًا رئيسيًا بالنسبة للإيطاليين”، مع “نمو مصطلحات بحث مثل العمل الذكي بنسبة 10،300٪ مقارنة بالعام الماضي، تليها عبارات البحث عن العمل من المنزل وعبر الإنترنت، التي نمت بنسبة 3092٪ والعمل عن بُعد بنسبة 725٪”.

وقال (إنديد) إنه “بالشكل ذاته، كان هناك ميل للبحث عن مصطلحات مثل: جميع الوظائف بنسبة 490٪، والعمل فورًا بنسبة 325٪”، وهي “إشارة إلى أنه لا يمكن تأجيل البحث عن الوظائف، مما يدفع الناس إلى النظر أيضا في العمل بمجالات أخرى غير تلك التي امتهنوها في العادة”.