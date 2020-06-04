إغلاق الكنيست بعد إصابة نائب بفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أعلن الكنيست الإسرائيلي تعليق جميع أعماله، اليوم الخميس، بعد أن أعلن عضو الكنيست من القائمة المشتركة سامي أبو شحادة إصابته بفيروس كورونا.

وقال الكنيست الإسرائيلي في بيان إنه علق جميع أعماله ونقاشاته وإنه طلب من مئات العامين فيه عدم القدوم إلى البرلمان اليوم.

وسيعقد اجتماع في وقت لاحق اليوم بين مسؤولي الكنيست ووزارة الصحة الإسرائيلية من أجل تقدير الاجراءات القادمة.

وكان أبو شحادة (44 عاما)، أعلن مساء أمس تشخيص إصابته بفيروس كورونا مطالبا كل من خالطوه الدخول في حجر صحي.

وكتب في تدوينة “استلمت نتيجة فحص الكورونا الذي أجريته اليوم، نتيجة الفحص إيجابية، أتوجه لكل من كنت بقربه في الأسبوعين الأخيرين ليدخل الحجر الصحي ويقوم بإجراء الفحص في القريب العاجل للاطمئنان على صحته والتقليل قدر الامكان من نشر العدوى”.

وأضاف أن “فيروس كورونا ما يزال بيننا وهو ينتشر بوتيرة سريعة بالفترة الأخيرة بسبب عدم الالتزام الكامل بالتعليمات”.

وتتحقق السلطات الإسرائيلية في محاولة لتحديد الأشخاص الذين خالطهم أبو شحادة خلال تواجده في الكنيست.

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية فقد وصل عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل الى 17377 بينهم 291 وفيّات.

وأشارت إلى ان 14983 من المصابين تماثلوا للشفاء وإن المرضى حاليا عددهم 2103 حالة.