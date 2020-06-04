عملية ايريني تعلن انضمام فرقاطة بحرية يونانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت قيادة عملية ايريني الأوروبية البحرية المخصصة لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا عن انضمام الفرقاطة سباتساي التابعة للبحرية اليونانية إليها.

ويعمل على متن الفرقاطة فريق متخصص في عمليات الاعتراض في البحر، بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر.

وستقوم السفينة بأعمال الدورية في منطقة محددة وسط البحر المتوسط مدعومة بثلاث طائرات قدمتها لوكسمبورغ، بولندا وألمانيا.

يذكر أن 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تشارك في عملية ايريني سواء بالموارد البشرية أو المالية.

كما ستستفيد العملية البحرية من خدمات صور الأقمار الصناعية التي يوفرها مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي.

وكانت عملية ايريني البحرية قد انطلقت رسمياً قبل شهرين تقريباً على الرغم من عدم توفر كافة الموارد.

وتعتبر مساهمة من طرف بروكسل في ضبط تدفق السلاح لليبيا وتهريب النفط منها، ما سيؤدي، برأي المؤسسات الأوروبية، إلى خفض العنف والتوجه نحو حل سياسي للنزاع في هذا البلد.