بلجيكا: 28 وفاة جديدة بكوفيد 19 تزامناً مع دخول المرحلة 3 لرفع العزل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سجل المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الصحة البلجيكية 28 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد ضحايا وباء كوفيد 19 إلى 9542 شخصاً.

وأشار المركز في تقريره اليومي حول تطور حالة الوباء إلى أن 89 شخصاً قد تركوا المشافي خلال الساعات الماضية، في حين تم قبول 21 شخصاً من بين الـ82 إصابة المسجلة حديثاً.

ويواصل عدد المرضى في المشافي انخفاضه بشكل مطرد، إذ وصل عدد مصابي كوفيد 19 المقبولين فيها إلى 733 مريضاً منهم 143 في وحدات العناية المركزة، أي بانخفاض قدره 29 مريضاً عن العدد المسجل يوم أمس.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة الفيدرالية أمس عن انطلاق المرحلة الثالثة من إجراءات رفع العزل المفروضة منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي اثر تفشي وباء كوفيد 19.

وسيكون بمقدور المواطنين اعتباراً من يوم الاثنين 8 حزيران/يونيو ارتياد المقاهي والمطاعم التي ستبدأ بالعمل ضمن شروط التباعد الاجتماعي والتعقيم، فيما ستظل الكازينوهات مغلقة حالياً.

كما سيتم استئناف بعض الأنشطة الرياضية باستثناء المسابح والرياضات المائية، شريطة ضمان تحديد عدد المشاركين، وكذلك الحال بالنسبة لعدد محدود من الأنشطة الثقافية.

وقررت الحكومة فتح حدود البلاد مع كافة الدول الأعضاء في منطقة شنغن ودول الاتحاد الأوروبي لتمكين الناس من السفر أثناء الاجازة الصيفية.

لكن المواطن البلجيكي يواجه مشكلة إضافية تتمثل في رفض العديد من دول الاتحاد مثل قبرص واليونان وكرواتيا استقباله على أثر “خطورة” الوضع الوبائي في البلاد.