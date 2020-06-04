دي مايو: تمييز بعض الدول لإيطاليا لا يطاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن تمييز بعض الدول لإيطاليا لا يطاق.

وأضاف الوزير دي مايو في مقال نشره على (فيسبوك)، الخميس، أنه “بعد اجتماع الأمس مع وزير الخارجية الفرنسي (جان إيف) لو دريان، نواصل العمل على استئناف التدفقات السياحية أيضا، على ضوء زياراتي المقبلة لألمانيا، سلوفينيا واليونان”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى “مواصلة القيام بذلك بالروح الجماعية التي ميزتنا دائما، واقتناعا منا بأن التمييز من جانب بعض الدول لا يطاق تماما”، فضلا عن أنه “يتعارض والقيم التأسيسية للاتحاد الأوروبي”.