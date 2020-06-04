عالم فيروسات إيطالي: هناك بؤر عدوى في طور الإخماد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال عالم فيروسات إيطالي، إن هناك بؤر لعدوى كوفيد 19 نراها تخمد نصب أعيننا.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، أضاف عالم الفيروسات في جامعة ميلانو فابريتسيو بريلياسكو، معلقاً على بيانات الدفاع المدني الأخيرة، “لدينا اليوم توجها إيجابيا للمعطيات في كل من مقاطعات لومبارديا، ليغوريا وبييمونتي أيضًا”، مشيرا الى أنه “لا يزال هناك تداول متبقٍ للعدوى في لومبارديا، لكنه بنسبة منخفضة”.

وأشار بريلياسكو الى أنه، “نحن إزاء بؤر تخمد ببطء بعد انتشار بشكل هائل”. واختتم بالقول “أنا متفائل أيضًا بشأن إعطاء الضوء الأخضر للتنقل بين المقاطعات الذي تم استئنافه، لكن بيقظة هادئه دائمًا”.