ايطاليا تدعو لاهتمام التحالف الدولي ضد داعش بغرب افريقيا ومنطقة الساحل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-يتقاسم وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو مع نطيره الامريكي مايك بومبيو، في وقت لاحق اليوم الخميس رئاسة الاجتماع الافتراضي للمجموعة المصغرة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، التي تضم 32 عضوا.

وأشارت مذكرة لوزارة الخارجية الايطالية بهذا الصدد، الى أن الاجتماع عبر دائرة الفيديو “سيركز بشكل خاص على العراق وسورية، البلدان اللذان ظهرت فيهما مؤخرًا علامات على استعادة نشاط داعش”، منوهة أيضا بالاهتمام بتغلغل التنظيم الارهابي في مناطق أخرى “خاصة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل”. وشددت المذكرة على “إن إيطاليا، تمشيا مع التزامها المتعدد الأبعاد في تلك المنطقة، تدعم في الواقع انخراطا أكبر للتحالف” هناك، بهدف “تعزيز أمن حوض البحر الأبيض المتوسط ​​بأسره”.

كما أفادت بأن الاجنماع المعني سوف “يسمح بتقييم حالة أنشطة التحالف وتحديث استراتيجية مواجهة التنظيم الإرهابي- أيضًا في ضوء حالة الطوارئ الصحية العالمية – مع ترقب امكانية استضافة الجلسة العامة لأعضاء التحالف الـ 82 في إيطاليا، التي سيتم جدولتها بمجرد أن تسمح الظروف”.