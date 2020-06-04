متحدث أوروبي: الطريق أمام اتفاق مع الصين حول الاستثمارات لا زالت طويلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أن المفاوضات الجارية مع الصين من أجل إبرام اتفاق لحماية الاستثمارات قد حققت بعض التقدم، لكن “الطريق لا زالت طويلة” أمام التوصل إلى “اتفاق جيد” بهذا الخصوص.

جاء هذا التصريح على لسان المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، والذي أكد أن الطرفين لا زالا بحاجة إلى مزيد من الوقت.

وأشار دانيال روزاريو إلى أن المفاوضات بين بروكسل وبكين والتي تجري حالياً عبر دوائر فيديو مغلقة تتمحور حول شروط دخول الأسواق، نقل التنكولوجيا، وتنسيق المعايير، وقال: “بالنسبة لنا يتصدر مضمون الاتفاق القادم قائمة أولوياتنا”.

ويرى الأوروبيون أن المفاوضات يجب أن تأخذ الوقت الكافي للتوصل إلى اتفاق جيد، حيث ” لا نريد وضع جداول زمنية وآجال فالهدف هو محتوى الاتفاق”، وفق المتحدث.

ومن المفترض أن تعقد جولة مفاوضات قادمة في نهاية الشهر الحالي.

إلى ذلك، تؤكد المفوضية إنها بصدد العمل من أجل تنظيم قمة ثنائية تضم المؤسسات الأوروبية بقيادة ألمانيا التي ستراس الاتحاد في النصف الثاني من العالم الحالي، بالإضافة إلى الحكومة الصينية.

وكان من المفترض عقد قمة أوروبية – صينية موسعة خلال العام الحالي ولكنها أجلت بسبب تفشي وباء كوفيد-19، حسب كلام الطرفين.