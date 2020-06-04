إيطاليا: لائحة اتهام ضد 4 أشخاص بتهمة تمويل الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بولونيا – طلبت النيابة العامة في مدينة بولونيا (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال) تحرير لائحة اتهام ضد أربعة أشخاص، بتهمة تمويل الجهاد.

وشمل الطلب المقدم من قبل المدعية أنتونيلا سكانديلاري وكبير المدعين جوزيبي أماتو، “مواطنان صوماليان (23 و30 عامًا)، وإثيوبيان (كلاهما 23 عامًا)، ثلاثة منهم في السجن أصلا وواحد قيد الإقامة الجبرية”، والذين “تم القبض عليهم في 29 أيار/مايو 2019 بسبب جرائم مختلفة، بين تمويل نشاطات تهدف الى ممارسة الإرهاب وتسهيل الهجرة السرية”.

وجاء في الطلب أن “الإثيوبيين وأحد الصوماليين، على وجه الخصوص، يواجهون تهمة تمويل النشاط الإرهابي، حيث كانوا يجمعون فيما بينهم ومع أشخاص آخرين مجهولين، أموالاً يرسلونها إلى الصومال لشراء الأسلحة والذخيرة لحركة الشباب وللجبهة الوطنية لتحرير أوغادين الإرهابيتين، الناشطتين في الصومال وإثيوبيا”.

وأشار الى أن “من بين المبالغ التي تم جمعها، هناك 6915.40 يورو متأتية من إعانات حصل عليها أحد المتهمين عن طريق الاحتيال، في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018، على السلطات الفرنسية، لاعتباره لاجئا من بلد في حالة حرب”.

وتابع “بينما قام أحد الإثيوبيين بجمع مبلغ 2777.26 يورو وإرساله إلى مواطنين صوماليين مجهولين”، فيما “كان الآخر يرسل بضع مئات من اليوروهات بشكل دائم إلى مواطنين صوماليين لم يتم تحديد هوياتهم بشكل جيد”، حيث “كان الثلاثة يعملون في إميليا رومانيا، لومبارديا، بييمونتي وفي الخارج بين أيلول/سبتمبر 2018 وأيار/مايو 2019”.

وأشار الطلب الى أن “المواطنين الصوماليين وأحد الإثيوبيين، اتُهموا بتسهيل الهجرة السرية لترويج وتنظيم وتنفيذ عمليات نقل أجانب إلى الأراضي الإيطالية من أجل إدخالهم بشكل غير قانوني إلى دول أخرى، وبشكل خاص الى شمال أوروبا”، وذلك “لقاء أرباح ترتبط بالنشاط الذي يتم تنفيذه، كالنقل بالحافلة، الاستضافة في المنازل أو الفنادق، وغيرها”.

وخلص الطلب مشيرا الى أن “الوقائع المذكورة، قد جرت في ميلانو ومدن إيطالية أخرى، وكذلك في سويسرا والنمسا، في الفترة بين مطلع 2018 وأيار/مايو 2019”.