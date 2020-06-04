برلمانيون أوروبيون يناشدون الدول الأعضاء بتنسيق إعادة فتح الحدود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناشد برلمانيون أوروبيون الدول الأعضاء في الاتحاد وفي منطقة شنغن بتنسيق عمليات إعادة فتح الحدود فيما بينها بعد إغلاق دام أكثر من شهرين نتيجة تفشي وباء كوفيد-19.

وانضم البرلماني باولو زانجيل (مجموعة الديمقراطيين المسيحيين – البرتغال) لقائمة المنادين بالتنسيق، مؤكداً على ضرورة تفادي الفوضى والعشوائية، معتبرا “إن التماسك في إنجاز فتح الحدود سيوفر ثقة نحن بأمس الحاجة إليها اليوم”.

وأعاد البرلماني الأوروبي التأكيد على ضرورة اللجوء على إجراءات تدريجية ومنسقة بين الدول الأعضاء لضمان فتح الحدود بشكل آمن.

كما دعا المفوضية الأوروبية إلى مراقبة تصرفات الدول الأعضاء عن كثب.

من جهتها، أكدت المفوضية أنها أصدرت توصيات وتوجيهات بشان إعادة فتح الحدود بتاريخ 13 آيار/مايو الماضي ركزت فيها على تجنب التمييز على أساس الجنسية أو المنطقة، ولكنها نوهت بأنها لا تملك حق التدخل وفرض إرادتها على العواصم، حسب المتحدث باسمها.

وتواجه عواصم الدول الأعضاء الكثير من الانتقادات بسبب تصرفاتها المتناقضة بشأن فتح الحدود، سواء من ناحية التوقيت أو الجنسيات المقبولة على أراضي الدول المختلفة.