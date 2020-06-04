إسرائيل تمدد ابعاد خطيب الأقصى عن المسجد 4 أشهر إضافية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- سلمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، خطيب المسجد الأٌصى الشيخ عكرمة صبري أمر ابعاد جديد عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر.

ويأتي الأمر الجديد بعد ابعاد سابق امتد لفترة 4 أشهر أيضا بتهمة التحريض وهي تهمة ينفيها رئيس الهيئة الإسلامية العليا.

وداهمت الشرطة الإسرائيلية منزل الشيخ صبري بالقدس الشرقية وسلمته أمر الابعاد.

وقال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إنه “يستنكر استهداف سلطات الاحتلال للقامات الدينية والوطنية في بيت المقدس، واتخاذها قراراً بتجديد الإبعاد الباطل وغير القانوني لسماحة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وعضو مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أربعة شهور”.

وأضاف “يؤكد مجلس الأوقاف على موقفه الثابت الذي يستند الى حق الـمسلمين وحدهم في الـمسجد الأقصى الـمبارك بمساحته البالغة 144 دونماً وبجميع مبانيه وساحاته وأسواره والطرق المؤدية إليه، وأنه ليس لأحد الحق في حرمان أي مسلم من الوصول الى الـمسجد الأقصى الـمبارك والصلاة فيه والقيام بواجبه الديني والشرعي”.

كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ” بأقسى العبارات قرار سلطات الإحتلال إبعاد عدد من الرموز الدينية والوطنية المقدسية عن المسجد الأقصى المبارك”، وكذلك “إبعاد أمين عام عشائر القدس وفلسطين الشيخ عبدالله علقم، وعضو المجلس التشريعي عن دائرة القدس جهاد أبو زنيد، والقيادي المقدسي حمدي أبو دياب لمدة أسبوعين وغيرهم”. وقالت انه “تصعيد قديم جديد يهدف إلى تسهيل عمليات الإقتحام المتواصلة لقطعان المستوطنين وغلاة المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى وباحاته، كجزء لا يتجزأ من المخططات والمشاريع الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية”.

وقالت الوزارة إنها ” تنظر الوزارة بخطورة بالغة لقرارات ومخططات دولة الإحتلال الهادفة إلى تفريغ المسجد الأقصى من المصلين المسلمين، لتكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانياً”، معلنة أن “جميع اجراءات الإحتلال ضد القدس والمقدسات باطلة ومرفوضة، وتكشف زيف إدعاءات الحكومة الإسرائيلية بشأن حرصها على حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة”