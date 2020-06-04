ويلمس تحذر من التراخي في احترام إجراءات الوقاية رغم رفع الاغلاق جزئياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حذرت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلمس من مغبة التراخي وعدم احترام إجراءات الوقاية بما يكفي في مواجهة وباء كوفيد-19.

واعتبرت في تصريحات لها اليوم أن اطلاق المرحلة الثالثة من إجراءات رفع الحظر والتي تؤمن قدر جيد من الحرية للمواطنين لا تعني أن الوباء انتهى بالكامل.

ونوهت ويلمس بأن الوقت لم يحن بعد للعودة إلى مرحلة ما قبل وباء كوفيد-19، فـ”من الطبيعي أننا نفكر انطلاقاً من حرصنا على حريتنا ولكن يجب الإبقاء على أكبر قدر من الحذر”، حسب كلامها.

وتابعت قائلة: “رغم رفع الحواجز يجب الاستمرار بالتقييد بإجراءات الوقاية خلال التصرفات الفردية”.

وتأمل السلطات البلجيكية أن تتمكن البلاد من تجاوز فصل الصيف بسلام وألا ترتفع معدلات الإصابة بالرغم من رفع الاغلاق الجزئي والسماح بمزيد من الأنشطة الجماعية.

في هذا الإطار، تقر المسؤولة البلجيكية أن العالم لا زال يجهل الكثير عن هذا الفيروس وأن تصرفات الجميع مع تطور المعرفة.

ورداً على سؤال حول تناقض تصرفات الدول الأوروبية بموضوع فتح الحدود الداخلية، حاولت رئيسة الوزراء التقليل من حجم المشكلة، مشيرة إلى إمكانية حل الإشكاليات التي استدعت رفض دول استقبال مواطنيها.