وزير إيطالي: الأزمة فرصة لتحسين نظام العدالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير العدل الإيطالي ألفونسو بونافيدي أن “هذه الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، قد شكلت أيضًا فرصة لتسريع بعض الممارسات والنماذج التنظيمية التي سيتم تطبيقها في المستقبل”.

واضاف الوزير بونافيدي خلال مجلس وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي حول تأثيرات حالة طوارئ كوفيد 19، الذي عقد عن طريق ندوة فيديوية: “في الواقع، أنا أفكر بالعمل الذكي (العمل عن بعد) الذي يمثل توليفاً بين كفاءة العامل ورفاهه”.

واسترسل الوزير الإيطالي، قائلا: “فضلا عن تعزيز رقمنة القضايا، بما فيها تلك الإجرامية، مع احترام الحقوق الأساسية التي تتحكم بها”، وكذلك بـ”المكالمات الفيديوية المسجلة كإضافة إلى المقابلات”، كما “أفكر أيضًا بعملية الإنتاج الذاتي للكمامات داخل السجون كنموذج عمل للسجناء”.