الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف شامل لاطلاق النار في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – جدد الاتحاد الأوروبي الخميس الدعوة لوقف اطلاق النار في ليبيا، رافضا التعليق على التطورات الأخيرة هناك، خاصة بعد اعلان حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها أمميا، السيطرة على كامل الحدود الادارية للعاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، “نكتفي بتكرار دعوتنا لوقف اطلاق نار شامل ودعوة الأطراف للعودة للمفاوضات.

وأشار بيتر ستانو إلى أن الاتحاد الأوروبي لا زال يتمسك بضرورة اللجوء إلى عملية سياسية تحت راية الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو قد التقى أمس في روما، نظيره الفرنسي ايف جان لودريان، وبحثا الوضع في ليبيا. وأكد الوزيران على “ضرورة انهاء التوغلات الخارجية ووقف تدفق الأسلحة من قبل شركاء الفصائل المختلفة على الساحة”.