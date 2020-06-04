وزير الخارجية الألماني: لن نكل من دعوة المشاركين في مؤتمر برلين للالتزام بمخرجاته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الخميس دعوة الدول التي شاركت في مؤتمر برلين للالتزام بمخرجات المؤتمر بوقف توريد السلاح الى طرفي النزاع قي ليبيا.

وقال، في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا الايطالية) عشية زيارة نظيره الايطالي لويجي دي مايو الى برلين، “نلاحظ بقلق كبير القتال الدائر في ليبيا والتزويد المستمر للأسلحة لكلا الجانبين”، معربا عن “الترحيب بإعلان الطرفين عن رغبتهما في استئناف محادثات (5 + 5) العسكرية المشتركة في جنيف من أجل التوصل الى هدنة”.

ورأى رئيس الدبلوماسية الألمانية أن “الأمر متروك لجميع الأطراف للتصرف بشكل بناء”.

وبشأن التعاون بين برلين وروما في هذا الصدد، قال “هناك حوار جيد ومستمر مع زميلي لويجي دي مايو حول كيفية المضي قدما ومواصلة العمل في اطار عملية برلين”. وأردف “لن نكل من تذكير المشاركين في مؤتمر برلين بالالتزامات التي تم التعهد بها في كانون الثاني/يناير. ومع عملية الاتحاد الأوروبي إيريني، سنساهم نحن أيضًا في الالتزام بحظر (توريد) الأسلحة” الى ليبيا المفروض من الامم المتحدة.