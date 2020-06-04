ايطاليا: 88 وفاة جديدة بكورونا واستمرار تراجع الحالات الايجابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت السلطات الايطالية مساء الخميس توثيق 88 حالة وفاة جديدة بوباء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكدة تواصل وتيرة الانخفاض في عدد الحالات الايجابية النشطة في البلاد، حيث تم تسجيل 177 اصابة جديدة بالفيروس وهي الحصيلة الادنى خلال يوم واحد منذ مطلع آذار/مارس الماضي

وبعدد الضحايا الذي أعلنته هيئة الدفاع المدني في نشرتها الاحصائية اليومية عن حالة طوارئ كوفيد-19، يرتفع اجمالي الوفيات في ايطاليا بسبب الجائحة إلى 33 ألفا و698.

وانخفضت الحالات الإيجابية النشطة بمقدار 868 مقارنة بالأمس، لتبلغ 38 ألفا و429

أما اجمالي للذين اصيبوا بالفيروس، بمن فيهم الموتى والمتعافون والاصابات النشطة منذ تفشي الوباء، بعد تسجيل 178 حالة ايجابية، يرتفع اليوم الى 234 ألفا و13

وأشارت البيانات الى أن العدد الكلي للمتعافين قفز الى 161 ألفا و895، وذلك بعد أن تماثل للشفاء 957 خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

وتراجع عدد المرضى الذين لا يزالوا يعانون من أعراض كوفيد-19 ويتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات الى 5 آلاف و503، (أقل بـ 239 عن أعداد الامس) بينهم 383 بوحدات العناية المركزة