التحالف الدولي ضد داعش: قلق حيال التهديدات بمنطقة الساحل وغرب افريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب التحالف الدولي ضد تنظيم داعش اليوم الخميس عن “القلق” حيال “التهديد الناشئ” الذي تشكله أفرع التنظيم والجماعات المنضوية تحت لوائه في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، وذلك حسبما جاء في البيان صدر في اعقاب الاجتماع الافتراضي للمجموعة المصغرة للتحالف، برئاسة وزيري الخارجية الايطالي لويجي دي مايو والامريكي مايك بومبيو.

وأعاد التحالف التأكيد على “خطط لعقد اجتماع يركز على بناء القدرات في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي، بناء على طلب وموافقة مسبقة من البلدان المعنية، ويتم تنسيقه مع الجهود والمبادرات القائمة، بما في ذلك التحالف من أجل منطقة الساحل”.

ووفق وزارة الخارجية الايطالية، فقد أعرب دي مايو، خلال المؤتمر الافتراضي، عن “الامل في مزيد من التفاكر بشأن المشاركة المحتملة للتحالف ضد داعش في غرب أفريقيا والساحل”.