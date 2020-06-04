ليبيا وإعادة فتح الحدود الداخلية الأوروبية على أجندة اجتماع دي مايو-ماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو مساء الخميس أنه سيستعرض يوم غد الجمعة خلال اجتماعه في برلين مع نظيره الألماني هايكو ماس الوضع الليبي، ومسألة فتح الحدود الداخلية بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مع بدء الموسم السياحي.

وقال دي مايو لاحدى قنوات التلفزة العامة المحلية “صباح الغد سأكون في برلين ، وسألتقي الوزير هايكو ماس. سنتحدث معه عن ليبيا، ولكن أيضا عن التدفقات السياحية”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الايطالية، في اشارة الى اعلان دول رفضها لفتح الحدود مع ايطاليا، “لقد فتحنا بأمان حدودنا على دول أوروبية أخرى ونتوقع المعاملة بالمثل”. وأردف “بالتالي نفس الإجراءات من الدول الأخرى بدءًا من 15 حزيرام/يونيو، والذي يوافق يوم السياحة الأوروبية”. ودعا الوزير الى “الولاء للروح الأوروبية”، لأنه “إذا كنا في الاتحاد الأوروبي، فنحن اذا في سوق موحدة وحرية حركة للسلع والناس ولا يمكن إغلاق الحدود”.