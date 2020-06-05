دي مايو: السيادة شرعية والنزعة السيادية مرفوضة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو: “نعم للسيادة، لا للنزعة السيادية، التي تمثل مفهوما توظيفياً ومضللاً”، بالنسبة للمصالح الفردية للدول أيضا.

وأضاف الوزير دي مايو، في مؤتمر صحافي عقده في برلين مع نظيره الألماني هيكو ماس، الجمعة، أنه “أمام مفترق الطرق هذا، اقدمت إيطاليا على اختيارها بالفعل”، أي تفضيل السيادة على النزعة السيادية، “وآمل أن يفعل الآخرون الشيء نفسه”.

وذكر الوزير الإيطالي إن “هناك حاجة إلى العمل من أجل أوروبا أقوى وأكثر تنافسية وطموحاً”، مبينًا أنه “تلزمنا أوروبا تحصر في الزاوية، النزعات الفردية والشخصية من قبل قليلين، للاختيار والرد على الأزمة التي أحدثها الوباء”.

كما شدد وزير الخارجية على أن “الاقتراح الفرنسي الألماني المؤرخ في 18 أيار/مايو”، في إشارة الى توافق البلدين المذكورين بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية الخاص بصندوق التعافي، والذي “ساعد في تسيير النقاش الأوروبي في هذا الاتجاه”، وقد “أصبح من الأساسي الآن الدفاع عن هذا النظام”، بحيث تكون الموارد الأوروبية “موجهة بالفعل للمناطق الأكثر تضررا”، من جرّاء الأزمة.