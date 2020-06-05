مفوضة أوروبية: حرية كاملة للحركة الداخلية بنهاية الشهر الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت المفوضة الأوروبية مكلفة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، عن قناعتها بأن حرية حركة المواطنين الأوروبيين داخل دول الاتحاد ومنطقة شنغن ستكون “كاملة ومضمونة” بحلول نهاية الشهر الحالي.

وكانت يوهانسن تتحدث خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقدته بعد اجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عبر دائرة فيديو مغلقة اليوم، أشارت فيه إلى “رضا” المفوضية عن تصرفات الدول الأعضاء بشأن إعادة فتح الحدود الداخلية فيما بينهم.

وتابعت: “هناك قناعة لدى الجميع بضرورة اللجوء إلى إنجاز فتح الحدود الداخلية بين الدول الأعضاء بدون تمييز على أساس الجنسية أو المنطقة قبل البدء بالتفكير بفتح الحدود الخارجية الشهر القادم”.

وتستند المفوضية والدول الأعضاء إلى المعطيات الطبية وتطور وباء كوفيد-19 في الداخل الأوروبي، حيث لم تعد الحاجة ملحة للاستمرار بالحد من حرية الحركة مع التوصية بالإبقاء على الإجراءات الاحترازية.

هذا ومن المنتظر أن تقترح المفوضية عدم تمديد اغلاق الحدود الداخلية للاتحاد لما بعد 15 الشهر الجاري بمقابل تمديد إغلاق الحدود الخارجية لمدة 15 يوماً إضافية أي لبداية شهر تموز/يوليو القادم.

كما ستصدر المفوضية الأسبوع القادم خطوطاً توجيهية للدول الأعضاء بشأن إعادة فتح الحدود الخارجية تستند إلى مبادئ عملية وطبية تتعلق بكيفية تطور وباء كوفيد 19 في الدول المجاورة.

في موضوع آخر، بحث وزراء داخلية الاتحاد الضغط الذي تتعرض له مالطا بسبب قدوم الكثير من المهاجرين غير النظاميين، فـ”هناك تضامن كامل مع مالطا في هذا الشأن”، حسب المفوضة يوهانسن.

وناشدت المسؤولة الأوروبية الدول الأعضاء بالعمل على مساعدة مالطا في تقاسم 400 مهاجر غير نظامي يتواجدون على سفن قبالة سواحل البلاد.

وتعهدت بأن تعمل باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي على مساعدة الدول على التنسيق للبحث عن حلول.

هذا ولا تزال معاناة المهاجرين العالقين قبالة السواحل المالطية تتفاقم في ظل احجام الدول الأوروبية عن استقبالهم بحجة الخوف بسبب طوارئ أالجائحة.