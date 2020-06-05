سانت إيجيديو: أمسية صلاة لأجل “تعايش سلمي” في الولايات المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية عن سهرة صلاة مساء اليوم الجمعة، في كاتدرائية سانتا ماريا في تراستيفيري (وسط روما)، برئاسة عميد مجمع العلمانيين، الأسرة والحياة الفاتيكاني الكاردينال كيفن جوزيف فاريل.

وقالت سانت إيجيديو في بيان إنها تدعو “للصلاة من أجل “التعايش السلمي” في الولايات المتحدة الأمريكية، إثر مقتل المواطن الآفرو أمريكي جورج فلويد على يد رجل شرطة، والتوترات التي تشهدها البلاد”، على خليفة ذلك.

وأشار بيان الجماعة الكاثوليكية الى أنه “كما ذكر البابا فرنسيس في اللقاء العام الأخير، أنه لا يمكننا أن نتسامح أو نغمض أعيننا عن أي نوع من العنصرية”، وهي “خطيئة”، فـ”لا يمكن للمرء أن يكسب شيئا بالعنف بل أنه يخسر كثيراً”.

وذكر البيان أن “الحدث سيتم بثه على شبكة الإنترنت على الموقع الإلكتروني لجماعة سانت إيجيديو وعلى صفحتنا الخاصة على (فيسبوك)”.