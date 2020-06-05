وزير الخارجية الإيطالي: نطالب بإحترام جميع البلدان الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده تطالب بـ”الاحترام” من جانب جميع الدول الأوروبية.

وكتب الوزير دي مايو، على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، الجمعة، أنه “في ظل هذه الحالة الطارئة، هناك حاجة لأقصى قدر من التعاون بين الدول”، في القارة العجوز.

وشدد وزير الخارجية على أن “إيطاليا ملتزمة بحماية نفسها ومواطنيها، دون أن تمارس أي تمييز ضد أي شخص. ونتوقع المعاملة بالمثل”، واردف: “فلتحيا إيطاليا”.

وبشأن قرار النمسا عدم إعادة فتح الحدود مع إيطاليا حالياً، أفاد الوزير بأن “هناك اتصالات مستمرة مع نظيري في فيينا ألكسندر شالنبرغ، تهدف الى التمكن من مقارنة المعطيات”، وذلك “للسماح لوزارة الصحة والحكومة النمساوية بالوقوف عند الوضع في إيطاليا”، من ناحية حالة الطوارئ.

وأكد دي مايو أن “البيانات الإيطالية حول الوباء إيجابية ومشجعة للغاية”، وقد “سمحت لنا بمواجهة إعادة الفتح يوم 3 حزيران/يونيو”. واختتم مشدداً أن حرية الحركة في البلاد “أعيد فتحها بأمان تام”.