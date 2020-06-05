وزير خارجية ألمانيا: صور لومبارديا في حالة الطوارئ هزّت مشاعرنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين – قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، إن “الصور التي وصلتنا من مقاطعة لومبارديا”، في أوج حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا “هزّتنا كثيرا في ألمانيا وحذرتنا من القسوة التي يمكن أن يصيب بها هذا الوباء”.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الجمعة في برلين ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، أضاف ماس، أن “في إيطاليا تم القيام بعمل غير عادي في ظروف صعبة حقاً”، في إشارة الى الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة في الشهرين الماضيين.

وتوجه رئيس الدبلوماسية الألمانية بالحديث نحو دي مايو قائلا: “أرى أنها لفتة عظيمة، أن تكون رحلتك الأولى إلى الخارج بعد حالة العزل التي فرضها الوباء، إلى ألمانيا”، واختتم بالقول إن “هذا يبدو لي علامة جميلة منك، لا أقدّرها أنا فقط، بل إنها تحظى بتثمين مواطنينا هنا في ألمانيا أيضًا”.