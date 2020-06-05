لقاء فلسطيني مع أطراف اللجنة الرباعية يبحث الضم بغياب امريكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – بغياب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية بحث مندوبون من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا وفلسطين مخططات الضم الإسرائيلية لأراضي بالضفة الغربية.

وقال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إنه التقى عبر الهاتف مع مبعوث الامم المتحدة للشرق الاوسط نيكولاي ميلادونوف، الممثل الخاص للإتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشنين.

وإضافة إلى روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة فإن اللجنة الرباعية تضم أيضا مندوبا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان قد أعلن قبل يومين إن اللقاء سيضم جميع أطراف اللجنة الرباعية الدولية.

وكانت القيادة الفلسطينية قد قطعت اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية عام 2017.

وقال عريقات في ختام محادثاته مع المسؤولين الدوليين إن “المواقف كانت مشتركة ضد ضم اراضي فلسطينية الى السيادة الاسرائيلية، كما اعلن عنها نتنياهو وحكومته”.

وأضاف أنه “تم التأكيد على رفض الاستيطان وحل الصراع على اساس القانون الدولي اي انهاء الاحتلال، وتحقيق الدولتين على حدود 1967”.