إيطاليا: 85 حالة وفاة جديدة وأكثر من 500 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت قوات الدفاع المدني الإيطالية إن “هناك 85 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية”، لـ”يصبح المجموع الإجمالي 33774 حالة وفاة منذ بداية حالة الطوارئ”.

ووفقًا للبيانات التي قدمها الدفاع المدني، فإنه “مقارنة بيوم أمس، هناك زيادة جديدة في إجمالي الإصابات، بمقدار 518 حالة”، مبينا أنها “زيادة تسهم بها إلى حد كبير، المعطيات التي زودتنا بها مقاطعة لومبارديا”، الأكثر تأثر بعدوى كوفيد 19.

وأوضح أنه “مع الزيادة الكبيرة في تحاليل مسحة الحلق التي تم إجراؤها في المقاطعة، (19389 مقابل 3410 يوم أمس) تم الإبلاغ عن 402 حالة جديدة”، وبذلك “يرتفع إجمالي الحالات في البلاد منذ بدء حالة الطوارئ إلى 234،531 إصابة”.

وأشار البيان الى أنه “من ناحية أخرى، انخفض عدد المرضى الذين يعانون من الأعراض بحاصل 202 مقارنة بأمس، ليصبح مجموعهم الكلي 5،301″، في حين “غادر 22 شخصًا آخرين وحدات العناية المركزة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة”، التي “لا يزال يوجد فيها 316 مريضًا”، بينما “يبقى 31359 شخصًا في ظل الحجر المنزلي”.

وذكر الدفاع المدني أن “عدد الحالات الإيجابية من ناحية العدوى بالفيروس المستجد، آخذ بالتناقص في الوقت الحالي، حيث بلغت 36976 حالة”، أي “بتراجع بمجموع 1453 حالة”. واختتم بالقول إنه “تم إجماليا إجراء 4،114،572 تحليل مسحة الحلق، وإن عدد الحالات التي تم اختبارها بلغ 2،565،258 حالة”.