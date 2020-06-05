وزير الصحة الإيطالي: ويل لمن يظن أننا انتصرنا على الوباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بولونيا ـ قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا: “إننا اليوم في مرحلة مختلفة من الوباء، لكن لا يزال يتعين علينا توخي الحذر الشديد”، فـ”ويل لمن يعتقد بأن كل شيء انتهى وأن المعركة قد فزناها”.

وفي كلمته خلال افتتاح الجناح الجديد للمركز الوطني لشبكة العناية المركزة بمستشفى (ماجّوري) في بولونيا (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال)، اضاف الوزير سبيرانتسا “أعتقد أن بلادنا مستعدة اليوم لأكبر استثمار على الإطلاق في مجال الخدمة الصحية الوطنية”، متسائلا “إن لم يكن الآن فمتى؟ نحن بحاجة إلى تجميع كل الطاقات الموجودة”.

وتابع الوزير القول، إنه “سنحتاج أيضًا إلى المناقشة لفهم كيفية بناء خدمة صحية وطنية جديدة، بأعلى مستوى من الجودة، مع مزيد من الموارد، وعلاقة وثيقة للغاية مع إدارات الإقاليم”.

وذكر الوزير أن “موسم التخفيضات على قطاع الصحة يجب أن يغلق ويوضع على الرف بشكل نهائي، حيث قمنا بضخ موارد في الأشهر الخمسة الماضية، تجاوزت تمويلات السنوات الخمس الماضية”، مبينا أن “عذر الهدر لقطع الموارد الذي كان في الماضي، عفا عليه الدهر، ونحن اليوم بحاجة للبدء بالاستثمار. يجب فعل ذلك بكل أوتينا من شجاعة”، فـ”الرعاية الصحية رمز لمحاربة اللامساواة”.