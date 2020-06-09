جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي الأوروبي–الصيني دون تقدم يذكر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – انتهت اليوم الجولة العاشرة من الحوار الاستراتيجي الأوروبي – الصيني، والتي عُقدت عبر دائرة فيديو مغلقة، وسط استمرار التباعد في وجهات النظر بشأن الملفات السياسية والاقتصادية المطروحة.

حول هذا الاجتماع، أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أنه لم يكن يتوقع الخروج بتوافقات اليوم، خاصة لجهة اتفاق الاستثمار وتطبيق قرارات قمة 2019 المتعلقة بمعاملة الشركات بالمثل.

لكنه حرص، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد الجولة على وصف المحادثات التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، بـ”البناءة والمنفتحة”، مشيراً الى أنها “مهدت الطريق” أمام القمة الأوروبية – الصينية القادمة المأمول عقدها نهاية الشهر الجاري.

وتناول الجانبان خلال محادثات اليوم مواضيع متشعبة تتعلق بتطورات وباء كوفيد-19، اتفاق الاستثمار، التعاون الثنائي في المجالات التجارية، الاقتصادية والعلمية الوضع في هونغ كونغ وملفات السياسة الخارجية والمعلومات الكاذبة وحملات التضليل.

وتعليقاً على ذلك، أكد بوريل أن الجانبين كررا وجهات نظرهما المختلفة حول المواضيع محل الخلاف خاصة الوضع في هونغ كونغ والمعلومات المضللة، وقال: “لقاء اليوم ليس الأخير وليس نهاية العالم فلدينا الوقت لمزيد من الحوار من أجل البحث عن توافقات”.

ولفت بوريل الى أن القمة الأوروبية – الصينية المنتظرة نهاية الشهر الحالي ستشكل فرصة إضافية لتعميق الحوار مع الطرف الصيني، فـ”هم يدافعون عن مواقفهم كما نفعل نحن وهذا أمر طبيعي”، على حد قوله.

ودعا بوريل إلى ضرورة التحلي بالواقعية في التعامل مع الصين، مشيراً إلى عدم إمكانية بناء عالم أفضل بدون مشاركة الطرف الصيني.

وأقر المسؤول الأوروبي بأن الثقة بين طرفين تبنى بالحوار ومحاولات البحث عن تفاهمات، مشيراً إلى أن وصف الصين بـ”المنافس الدائم” من قبل الأوروبيين قد يثير بعض الحساسيات.

ويذكر أن بروكسل وبكين كانتا حددتا عام 2025 كأجل للتوصل إلى علاقات شراكة استراتيجية متوازنة في كافة المجالات.