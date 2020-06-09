هنية يدعو لعقد قمّة عربية وإسلامية ضد مخطط الضم الإسرائيلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- دعا رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية ، اليوم الثلاثاء، قادة الدول العربية والإسلامية إلى عقد قمّة عربية وإسلامية من أجل دعم الموقف الفلسطيني الموحّد الرافض لسياسة الضم الإسرائيلية.

وقالت الحركة في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن هنية وجه رسالة لقادة وزعماء أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية قال فيها “أدعو قادة الدول العربية والإسلامية إلى تحرّك عاجل لمواجهة سياسة الضمّ الإجرامية والعنصرية التي تنتهجها حكومة العدو الصهيوني”.

وأضاف هنية ” أطالب زعماء الدول بالتداعي إلى عقد قمّة عربية وإسلامية من أجل دعم الموقف الفلسطيني الموحّد الرافض لكل مشاريع الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس، ومخططات تصفية القضية الفلسطينية”، وفق بيان حماس



وتابع “أطالب بتوفير شبكة أمان لحماية المشروع الوطني الفلسطيني القائم على حقّ الشعب الفلسطيني الطبيعي في انتزاع حقوقه، وتحرير أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

وأشار حركة حماس الى أن هنية دعا إلى “ضرورة اتخاذ موقف موحّد وجاد، يرفض ويجرّم هذه المخططات، ويحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية، ويمنع مخططات ومشاريع التهويد والتقسيم، ويدعم صمود المقدسيين وثباتهم على أرضهم”.

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة: ” أدعو إلى تكثيف التواصل مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية، لبلورة موقف دولي يجدّد ويعزّز المطالبة بالحقوق الفلسطينية المشروعة، ويضغط على حكومة الاحتلال لوقف مشاريع الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية”.

وحذر هنية من أن “الشعب الفلسطيني لن يبقى مكتوف الأيدي أمام هذا العدوان والتصعيد، وسيواجه هذا الإرهاب الإسرائيلي بالمقاومة الشاملة”.

وداخليا، وقال إن “حماس متمسكة بالوحدة الوطنية خيارًا استراتيجيًا، ومستعدة لأيّ لقاءات قيادية فلسطينية من أجل الاتفاق على برنامج وطني متوافق عليه لمواجهة الأخطار المحدقة بالأرض والشعب الفلسطيني”.