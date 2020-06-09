بوريل: نرحب بالمبادرة المصرية بشأن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن ترحيبه بالمبادرة المصرية بشأن حل الازمة الليبية باعتبار أنها “تقوي مقررات مؤتمر برلين”، على حد وصفه

وكان بوريل يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اختتام الجولة العاشرة من الحوار الاستراتيجي الأوروبي – الصيني، الذي عقد اليوم عبر دائرة فيديو مغلقة.

وأعتبر المسؤول الأوروبي أن المبادرة المصرية تتوافق مع مقررات مؤتمر برلين الخاصة بحل النزاع في ليبيا، فـ”كل المبادرات التي تسعى لبسط السلام والاستقرار في البلاد أمر إيجابي”، وفق كلامه.

وحرص بوريل على التأكيد على توافق الموقفين الأوروبي والصيني حيال الملف الليبي.

في السياق نفسه، اكد بوريل أنه كان على توافق مع وزير الخارجية الصيني وانغ بي حول ضرورة استغلال كل الفرص من أجل البحث عن وقف اطلاق نار شامل في ليبيا والعودة إلى اجتماعات 5+5 الليبية العسكرية في جنيف وكذلك الشروع بمفاوضات تحت راية الأمم المتحدة.

أما حول مسيرة محادثات اليوم مع الجانب الصيني، أكد المسؤول الأوروبي أن الخلافات لا زالت قائمة بشأن المسائل التجارية وحقوق الإنسان وهونغ كونغ ونشر المعلومات الخاطئة.

ولكن بوريل لاحظ وجود توافق أيضاً بين بروكسل وبكين بخصوص ملفات سياسة خارجية مثل ايران والوضع في أفغانستان.