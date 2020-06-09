دي مايو: فرقاطة وطائرتان من ايطاليا لعملية إيريني الاوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أثينا-جدد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو الاعراب عن “قلق إيطاليا بشكل خاص” حيال الوضع في ليبيا.

وأعلن دي مايو، خلال زيارته اليوم الثلاثاء الى اثينا للقاء نظيره اليوناني، أن بلاده ستوفر “فرقاطة وطائرتين للعملية البحرية إيريني” لمراقبة تطبيق حظر توريد الأسلحة المفروض من الامم المتحدة على ليبيا.

وأعاد رئيس الدبلوماسية الايطالي التأكيد على أن عملية ايريني يجب أن تضمن “أقصى قدر من التوازن” ، حتى “لا تكون لصالح أحد من طرفي النزاع، بل لإنهاء الصراع من خلال منع دخول الأسلحة” الى ليبيا.

وفي ذات الصدد، رأى أنه من “الأساسي” ضمان أن تتوفر للعملية الاوروبية ليس فقط الانظمة “البحرية ولكن أيضا تلك الجوية والأقمار الصناعية”.