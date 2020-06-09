ناشطة إنسانية إيطالية: ما يحدث في البحر المتوسط عار على أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت ناشطة إنسانية إيطالية إن مهمة إيريني الأوروبية “ليس لها غرض بحث وإنقاذ. إنها مهمة عسكرية تهدف بشكل رسمي إلى فرض حظر الأسلحة على ليبيا ومكافحة الاتجار بالبشر”.

وأضافت المتحدثة باسم فرع إيطاليا لمنظمة (سي ووتش) الألمانية، جورجا ليناردي، في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا)، أن “ما يحدث في البحر المتوسط ​​عار على أوروبا كلها. كانت هناك حالات ملفتة للنظر، وثّقت على نطاق واسع لإهمال إنقاذ مهاجرين وصدّهم بشكل غير قانوني”.

وذكرت أن “قوارب كانت تتسرب إليها المياه، رصدتها طائرات فرونتكس وأبلغت عنها دون أن يخرج أي شخص لإنقاذها، وكل هذا يحدث في صمت، في ظل إفلات الجناة من العقاب في ما تعدّ جرائم إنسانية”.

ومن ناحية إصلاح نظام دبلن وإعادة توزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء، التي تصر إيطاليا عليها، طالبت المتحدثة باسم (سي ووتش) بأن “لا يصبح هذا النهج شرطًا لتعيين ميناء ما لإنزال المهاجرين”، لافتة الى أنه “من هذه الناحية هناك تركيز على إعادة المهاجرين واحتواء تدفقات الهجرة”.

وأردفت “إلا أن الإشارة إلى إيجاد طرق آمنة للوصول إلى أوروبا غائبة تمامًا”، فـ”نحن ننسى أننا نتحدث عن أشخاص تعرضوا للإيذاء والتعذيب، انتُهكت حقوقهم الإنسانية، ونجد أن من غير المقبول الإستمرار بتعزيز اتفاقيات مع ليبيا لإبقائهم في تلك المخيمات، أو لإعادتهم إليها، وهو الأمر الأسوأ”.

وأكدت ليناردي أن “المنظمات غير الحكومية لا تسهم بزيادة تدفقات الهجرة. لقد أظهرت الإحصائيات أن حالات المغادرة لم تقل على الإطلاق في غياب سفن الإنقاذ”، كما أن “انتشار كوفيد 19 لم يوقف المهاجرين أيضًا”. وخلصت إلى القول: “دعونا نعود الى إنسانيتنا”، فـ”الفظائع التي يكابدها هؤلاء الناس كان سيكون لها وقعاً آخر لو كانوا يحملون جواز سفر أوروبي”.