رئيس الوزراء الفلسطيني: قدمنا اقتراحا مضادًا لخطة ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية إن الفلسطينيين قدموا اقتراحًا مضادًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بصفقة القرن.

وأشار إشتية إلى انه تم تقديم الاقتراح خلال لقاء مع مندوبي اللجنة الرباعية قبل أيام، ولكنه أقر بألا جديد ولا أسرار في هذا الاقتراح.

وذكر خلال لقاء مع الصحفيين الأجانب إن الاقتراح جاء في 4 صفحات ونصف الصفحة وتطرق إلى الحدود والمستوطنات والقدس واللاجئين والأمن.

وبحسب إشتية، فإن الاقتراح يتحدث عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح مع إمكانية اجراء تعديلات حدودية طفيفة متفق عليها بين الطرفين وقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أشارت إلى انعقاد اجتماع اللجنة الرباعية الأسبوع الماضي مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات بحضور المندوبين الروسي والأوروبي والأممي وبغياب المندوب الأمريكي.

وأقر إشتية بألا جديد في الاقتراح الفلسطيني ولكنه نوه بأنه يأتي في سياق الاجماع الدولي.

وحذر رئيس الوزراء من إن الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية يشكل “تهديدًا وجوديًا” للفلسطينيين

وذكر أن ” حل السلطة الفلسطينية ليس على جدول الأعمال”، وقال “إذا أقدمت إسرائيل بالفعل على الضم، فأننا سنعلن عن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967”.