ايطاليا تدعو لتوافق اوروبي حول مرشح لرئاسة منظمة التجارة العالمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نوهت ايطاليا بأهمية توافق الاوروبيين على مرشح لرئاسة منظمة التجارة العالمية، لخلافة البرازيلي روبرتو ازيفيدو، الذي سيترك منصبة نهاية آب/أغسطس القادم، قبل عام من الموعد الرسمي على انتهاء ولايته.

جاء ذلك خلال مشاركة وكيل وزارة الخارجية ايفان سكالفاروتو ، خلال اجتماع غير رسمي عبر تقنية دائرة الفيديو للمجلس الاوروبي للتجارة الخارجية.

وأشارت الخارجية الايطالية في مذكرة، الى أن سكالفاروتو “في معرض شكره للرئاسة الكرواتية للاتحاد الاوروبي ومفوض التجارة فيل هوغان على عملهما، أشار إلى أن اختيار المدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية يمثل لحظة رئيسية لمستقبل المنظمة”. وقال “يسعدني أن الدول الأعضاء قد اتفقت اليوم على أهمية تحديد مرشح من ذوي المستوى السياسي الرفيع القادر على احداث الإجماع الضروري على عملية الإصلاح المؤسسي المعقدة لمنظمة التجارة”

كما ناقش اجتماع وزراء التجارة الاوروبيين-وفق المذكرة- تداعيات جائحة فيروس كورونا على التجارة مع “التركيز بشكل خاص على صناعة الصلب الأوروبية”. وذكّر سكالفاروتو بأن “هذا الوباء جعل اقتصاداتنا عرضة للخطر ولهذا السبب يجب علينا جميعاً أن نبذل جهداً من حيث الطموحات”، حيث “يتعين علينا التفكير في سياسة تجارية جديدة للاتحاد الأوروبي مستوحاة من مبادئ المرونة، والتكافؤ في الفرص”.